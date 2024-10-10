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Bagajdaki mutfak tüpü alev aldı

Kırıkkale'de seyir halindeki bir otomobilin bagajında bulunan mutfak tüpü alev aldı. Ateş topuna dönen araçtan kurtulmak isteyen sürücü, yola atlayarak ağır yaralandı.

IHA10 Ekim 2024 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
Bagajdaki mutfak tüpü alev aldı
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Olay, Sanayi Mahallesi 1338. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. (59) idaresindeki 06 GHJ 15 plakalı Fiat marka otomobilin bagajındaki mutfak tüpü, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, alevler içinde kalan araçtan atlayarak kendini kurtarmaya çalıştı. Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, bir evin duvarına çarparak durdu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucu araç ve evde maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç, çekici ile otoparka götürüldü.

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