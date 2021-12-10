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Bağcı, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, askeri yetkililerle Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'ni ziyaret etti. Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu Ortak Gözlem Merkezi'nde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Ortak merkezde insansız hava aracı (İHA) personeli de dahil 60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapabilecek durumda.

AA10 Aralık 2021 Cuma 15:58 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 16:35
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Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi, Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye ile Rusya arasında imzalanan yönetmelikle yaklaşık 11 aydır faaliyetlerini yürütüyor. Karabağ İktisadi Bölgesi'nde tüm çatışmaları sonlandırmak ve ateşkes ihlallerini kayda geçirmek amacıyla bulunan Ortak Gözlem Merkezi, görev süresi ve sorumluluk alanında "ateşkesi bozacak yönde bir ihlal gerçekleşmediğini" kayıtlara geçirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililerle Türk ve Rus askerlerinin görev yaptığı Ağdam'daki merkezi ziyaret etti. Askeri yetkililerden bilgi alan Bağcı ve beraberindekiler, bölgede görev yapan Türk ve Rus İHA'ların sağladığı görüntüleri izledi, merkezin sosyal alanlarını gezdi.

Bağcı, Ortak Gözlem Merkezi'nin ülkeler arasındaki anlaşmalarla kurulduğunu hatırlatarak "Bu merkez önemlidir. Karabağ İktisadi Rayonu'nun azat edilmiş topraklarında ateşkesin devamını sağlamak amacıyla önemli bir görev yerine getirmektedir, izleme yapmaktadır. Faaliyet var mı, varsa tespit edilmesi raporlanması ve önlenmesi yönünde burada çalışma yürütülmektedir. Sınırlı sayıda ihlaller varsa da bunlar hızlıca raporlaştırılıp gerekli müdahalelerle ateşkesin sağlandığı görülmektedir. Bu açıdan Azerbaycan'ın azat edilmiş topraklarında yeniden bir çatışmanın başlamaması adına önemli bir görevi yürüttüğünü söyleyebiliriz." dedi.

- TÜRK-RUS ORTAK GÖZLEM MERKEZİ

Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu Ortak Gözlem Merkezi'nde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Ortak merkezde insansız hava aracı (İHA) personeli de dahil 60 Türk ve 60 Rus askeri görev yapabilecek durumda.

Personelin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal yaşam alanlarının da bulunduğu merkezin güvenliğini, Azerbaycan askerleri sağlıyor.

  • Cahit Bağcı
  • Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi
  • Azerbaycan

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