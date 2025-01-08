Bağcılar Belediye Başkanlığı için belediye meclisinde yarın seçim yapılacak

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te belediye meclisinde seçim yapılacak.

Toplantıda meclis üyelerinin kullanacağı oylarla ilçenin yeni belediye başkanı belirlenecek.

Seçimin ardından belediye başkanlığı makamında yapılacak devir teslim töreninde Bağcılar'ın yeni belediye başkanı, görevi Özdemir'den devralacak.

Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.

