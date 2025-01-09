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Bağcılar Belediye Başkanı belli oldu.

Abdullah Özdemir'den boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığına AK Parti Meclis Üyesi Yasin Yıldız seçildi.

9 Ocak 2025 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Bağcılar Belediye Başkanı belli oldu.
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