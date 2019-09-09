Bağcılar ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? Bağcılar MEB ücretli öğretmenlik evrakları!

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapan tüm adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Bağcılar ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bağcılar MEB ücretli öğretmenlik evrakları da Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Ücretli öğretmenlik sonuçları telefon ya da sms yolu ile başvuru yapan adaylara bildiriliyor. Ücretli öğretmenlik sonuçları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi web siteleri üzerinden de liste veya duyuru şeklinde açıklanabiliyor....

BAĞCILAR ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adaylar ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden veya okul müdürlüklerinden kazandıklarına dair mesaj gönderiliyor veya telefon ile aranılıyor. Bağcılar Milli Eğitim Müdürlüğü Ücretli öğretmenlik sonucunda kazanan adaylar için ilçe okullarına atanan sözleşmeli öğretmenlerden istenilen evrakları yayınladı. Bu kapsamda adayların 29/08/2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmetleri Atama Birimine ulaştırılması gerekiyor. İşte tüm detaylar...

BAĞCILAR MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK EVRAKLARI!

Bağcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şöyle;

Bakanlığımız 2019 Yılı Ağustos ayı sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında ilçemiz eğitim kurumlarına atanan sözleşmeli öğretmenlerden ilçemize ataması yapılan öğretmenlerin, atamaya esas belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanarak müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

İLÇEMİZ OKULLARINA ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDEN İSTENİLEN EVRAKLAR

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Hizmetleri Şube Müdürlüğü Öğretmen Atama Birimi Güneşli Mahallesi 1241. Sokak No: 8

Gerekli evraklar :

· 1- Diploma (Geçici Mezuniyet Belgesi) ve Barkodlu E-Devlet Mezun Belgesi (Aslı ve fotokopisi getirilecek)

· 2- Varsa Formasyon Belgesi (Fen Edebiyat Fakültesi) (Aslı ve fotokopisi getirilecek)

· 3- Tam teşeküllü devlet hastanelerinden alınmış

(''Türkiye'nin her koşulunda öğretmenlik yapmasında herhangi bir sakınca yoktur.'' ibareli) Sağlık Kurulu Raporu (Aslı ve fotokopisi getirilecek)

· 4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

· 5- Elektronik başvuru formu onaylı örneği

· 6- Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırma formu (bilgisayar ortamından doldurulacak) (Aslı ve fotokopisi getirilecek)

· 7- Adli sicil kaydı

· 8- Mal bildirim formu (Beyan formu internet sitesinden alınarak kişi tarafından doldurulacak)

· 9- Kimlik fotokopisi

· 10- Erkek öğretmenlerimizin askerlik durum bildirir belgesi

* Talim Terbiye Kurulu Kararı gereğince ; Felsefe Mezunlarından 16 kredi, Sosyoloji 16 kredi, Psikoloji Sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi, Mantık 16 kredi, Felsefe 16 kredi aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

NOT: Yukarıda belirtilen evrakların 29/08/2019 Perşembe günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Atama Birimine ulaştırılması gerekmektedir.