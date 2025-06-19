İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2025 Perşembe / 23 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5629
  • EURO
    45,5436
  • ALTIN
    4287.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağcılar'da baba-oğul arasında silahlı kavga: 1 ölü
Güncel

Bağcılar'da baba-oğul arasında silahlı kavga: 1 ölü

Bağcılar'da bir genç, babasını silahla vurarak öldürdü.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Bağcılar'da baba-oğul arasında silahlı kavga: 1 ölü
ABONE OL

Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde O.D. (21) henüz bilinmeyen nedenle babası A.D'ye (60) silahla ateş etti.

O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın kaybettiğini belirledi.

Zanlı O.D. ise polislerce gözaltına alındı.

Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş." diye konuştu.

Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı.

Öldürülen baba A.D'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.