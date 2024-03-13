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Bağcılar'da bir evde bulunan ceset ile ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da bir evde poşete sarılı halde kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 23:31 - Güncelleme:
Bağcılar'da bir evde bulunan ceset ile ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir evden kötü kokuların geldiği ihbarı üzerine inceleme başlattı. Adrese giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde poşete sarılmış kadın cesedi bulan ekipler, ev sahibi E.A'yı (60) gözaltına aldı.

Ekipler, cesedin S.K. (48) isimli kadına ait olduğunu belirledi.

Şüpheli E.A. ifadesinde, 10 gün önce beraber uyuşturucu madde kullandığı S.K'nin başını sehpaya çarpıp yaralandığını, bir süre sonra hareketsiz yattığını görünce öldüğünü fark ettiğini, cesedi kokmaması için poşete sardığını söylediği öğrenildi.

Şüphelinin evine geldikleri ve cesedi görmelerine rağmen ihbarda bulunmadıkları tespit edilen R.B. (30) ile O.D. (43) de gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada R.B, O.D. ve E.A'nın çok sayıda suç kaydının olduğu, ayrıca O.D'nin uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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