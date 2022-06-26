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Bağcılar'da bir vatandaş evini ilaçlattı, 16 kişi hastanelik oldu

Bağcılar'da 6 katlı bir binada oturan vatandaşın evini ilaçlatması nedeniyle binada yaşayan 16 kişi hastanelik oldu

DHA26 Haziran 2022 Pazar 05:32 - Güncelleme:
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Bağcılar'da 6 katlı binanın beşinci katında yapılan ilaçlama nedeniyle 16 kişi hastanelik oldu. Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri binada incelemelerde bulundu.

Olay, Yenigün Mahallesi 589'uncu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binada akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, beşinci katta oturan daire sakinleri, evde ilaçlama yaptırdı. Bir süre sonra yapılan ilaçlama nedeniyle binada oturanlarda zehirlenme belirtileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 16 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Olay yerinde yapılan çalışmalarda, ilaçlardan etkilendikleri belirlenen 2'si çocuk 16 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri binada incelemelerde bulundu.

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