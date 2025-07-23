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Bağcılar'da camiye zarar veren şahıs gözaltına alındı

Bağcılar'da bir camiinin musluklarını tekmeleyerek zarar veren şahıs gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekmişti.

İHA23 Temmuz 2025 Çarşamba 12:32 - Güncelleme:
Bağcılar'da camiye zarar veren şahıs gözaltına alındı
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Bağcılar'da, 20 Temmuz günü sabah saat 06.00 sıralarında, bir camiinin şadırvan bölümündeki muslukların tekmelenerek kırıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Tepkiler sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

Yürütülen çalışmalar sonrası kimliği tespit edilen Y.A. (29), polis ekiplerince Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde gözaltına alındı. Muslukları kırarak, şadırvanda zarara yol açan şüphelinin, emniyette ki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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