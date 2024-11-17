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Bağcılar'da çöp konteynerlerini ateşe veren terör yandaşlarına gözaltı

Bağcılar'da terör propagandası yapıldığı kaydedilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyaller ve balistik paket ele geçirildi.

AA17 Kasım 2024 Pazar 18:33 - Güncelleme:
Bağcılar'da çöp konteynerlerini ateşe veren terör yandaşlarına gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde terör propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine intikal etti.

Yapılan çalışmada, şüphelilerin slogan atarak çöp konteynırlarını yaktığı belirlendi.

Yasa dışı eylem yaptığı tespit edilen F.İ. (27), F.İ. (18) ve Y.İ. (18) gözaltına alındı.

Şüphelilere ait dijital materyallere ve 1 balistik yeleğe de el konuldu.

Emniyet güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

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