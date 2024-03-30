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Bağcılar'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı gözaltına alındı

Bağcılar'da, evinde ölü bulunan hemşire Sibel Kavılı'nın katil zanlısı polis tarafından gözaltına alındı.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Bağcılar'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı gözaltına alındı
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Göztepe Mahallesi Keklik Sokak'ta yaşayan hemşire Sibel Kavılı'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Kadının ikametine gelen ekipler, kapıyı açtıklarında Kavılı'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Yapılan incelemede kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayet hakkında çalışma yapan polis ekipleri, Kavılı'nın, güvenlik görevlisi C.V. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü şüphesi üzerine harekete geçti.

Ekipler, yerini belirlediği C.V'yi gözaltına aldı, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mahalle sakinlerinden Murat Işık, olaya ilişkin, "Yakınları aramış, ulaşamayınca polisi aramışlar. Kadın hemşireymiş, susturucuyla kalbine sıkmış diyorlar. Bildiğim bu kadar." dedi.

Sibel Kavılı'nın Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

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