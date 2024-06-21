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Bağcılar'da gaspçı dehşeti

Bağcılar'da emekli polis memuru Avşin Altundaş, telefonunu gasbeden saldırganın peşinden koşarak havaya ateş etti. Saldırganın ateş etmesi üzerine göğsünden vurulan Altundaş, hayatını kaybetti.

DHA21 Haziran 2024 Cuma 17:16 - Güncelleme:
Bağcılar'da gaspçı dehşeti
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Bağcılar'da özel bir firmada yaklaşık 2 ay önce güvenlik müdürü olarak işe başlayan iki çocuk babası emekli polis memuru Avşin Altuntaş, 19 Haziran Çarşamba günü, gece saatlerinde, arkadaşlarıyla park halindeki otomobilde oturduğu sırada, bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırgan, silah zoruyla otomobildeki Altundaş ve arkadaşlarının telefonlarını gasbetti. Saldırgan uzaklaştığı sırada otomobilden inen Altundaş, silahıyla havaya ateş etti. Bunun üzerine saldırgan silahıyla Avşin Altundaş'a ateş etti. Emekli polis memuru, göğsüne isabet eden mermiyle yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Altundaş'ı hastaneye kaldırdı. Saldırgan ise kaçtı. Avşin Altundaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Altundaş için bugün Arnavutköy Bolluca Camii'nde tören düzenlendi. Emekli polis memurunun cenazesine çok sayıda polis katıldı. Altundaş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Polis araçlarının sirenler eşliğinde oluşturduğu konvoy, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan iki çocuk babası Avşin Altundaş'ın daha önce kanser hastalığını atlattığı öğrenildi.

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