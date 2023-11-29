İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2023 Çarşamba / 17 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9498
  • EURO
    31,829
  • ALTIN
    1900.65
  • BIST100
    8095.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağcılar'da iki farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Güncel

Bağcılar'da iki farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bağcılar'da iki ayrı adreste düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan biri kadın iki şahıs yakalandı. Aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve 160 bin TL,1 bin 400 dolar ele geçirildi.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Bağcılar'da iki farklı adrese uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
ABONE OL

Bağcılar Bağlar ve 15 Temmuz Mahallelerinde bulunan iki ayrı evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. 23.11.2023 tarihinde evlere yönelik yapılan operasyonda M.A.D. ve R.Y. isimli biri kadın şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 2.965 gram marihuana, 13 gram marihuana tohumu, 456 gram kokain, 2 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 160 bin TL, 1 bin 400 dolar ele geçirildi. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada M.A.D.'nin "Mala Zarar Verme" suçundan suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar 23 kasım günü adli makamlara sevk edildiler. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.