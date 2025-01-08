Bağcılar'da iş yerine saldırı: 1 ölü

Namık Kemal Caddesi'ndeki fırının önüne motosikletle gelen şüpheli veya şüpheliler henüz belirlenemeyen nedenle iş yerine ateş ederek kaçtı.

Olayda B.T. ile C.U. yaralanırken, fırın ve yanındaki iş yerine, park halindeki bir otomobil ile bir minibüse çok sayıda kurşun isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen C.U'nun haytanı kaybettiği öğrenildi.

Caddeyi şerit çekerek kapatan polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde yerde çok sayıda boş kovan buldu.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.