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Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı

Bağcılar'da O-3 bağlantı yolunda işçi servisine arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, bölgede yoğun trafik oluştu.

DHA25 Mayıs 2024 Cumartesi 08:59 - Güncelleme:
Bağcılar'da kamyonet işçi servisine çarptı
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Kaza, O-3 Otogar Bağlantı yolu Mahmutbey istikametinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 SV 2277 plakalı servis minibüsü şoförü işçi almak için Yüzyıl Köprüsü mevkisinde durdu. Arkasından gelen 34 DDN 436 plakalı kamyonet, işçi servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet bariyerleri ezdikten sonra devrildi.

Kaza nedeniyle işçi servisinde bulunan 4 kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Mahmutbey istikametine 1 şerit kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri ve belediye ekiplerinin kazaya karışan araçları olay yerinde kaldırma çalışmaları devam ediyor.

"BİZDE 3 YARALI VAR"

İşçi Servisinde bulunan Şuayip Demir' Her zamanki beklediğimiz yerde bir abimizi bekliyorduk. Aracın içerisinde oturuyorduk, bir anda arkadan bir araç geldi. Çarpmanın etkisi ile öne doğru gittim. Sonra kamyoneti gördüm. Bizde 3 yaralı vardı, ciddi durumları yok' diye konuştu.

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