İSTANBUL 35°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ağustos 2021 Cuma / 19 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3924
  • EURO
    9,8691
  • ALTIN
    484.219
  • BIST100
    1450.06
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bağcılar'da kavgaya polis müdahalesi sonrası sokak karıştı
Güncel

Bağcılar'da kavgaya polis müdahalesi sonrası sokak karıştı

Bağcılar'da akrabaların kavgasını ayırmaya giden polis ekipleri kavgaya karışan tarafla tartışmaya başladı. Polise saldırmaya çalıştığı öne sürülen bir kişi bacağından vuruldu.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 13:14 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:14
ABONE OL

Olay geçtiğimiz salı günü Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki akraba arasında çıkan tartışma büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislerin olayı yatıştırmaya çalıştığı sırada kavgaya karışan taraftan bir kişi polise tartışmaya başladı. Polisle bu kişinin tartışması büyüdü. Polise saldırdığı öne sürülen kişi bacağından vurdu.

Polisin silahını ateşlemesinin ardından sokaktaki gerginlik daha da arttı. Yaralanan kişinin yakınları polise tepki gösterince polis ekipleri bu defa biber gazı kullandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayda yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü. Sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.