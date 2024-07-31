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Güncel

Bağcılar'da kaza: Polis memuru hayatını kaybetti

Bağcılar'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 yunus polisi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Bağcılar'da kaza: Polis memuru hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden polis memuru Harun Kaya'nın kullandığı 34 KGD 282 plakalı motosiklet, Güneşli yol ayrımına dönmeye çalışan İbrahim Emre Bodur idaresindeki 01 ALG 360 plakalı motosiklete temas etti.

Polis memuru Kaya'nın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak bariyere çarparken, diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 6 aylık yunus polisi olduğu öğrenilen Harun Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü Bodur ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru Kaya'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu, motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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