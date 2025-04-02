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Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında bekçinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda bir bekçinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA2 Nisan 2025 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında bekçinin silahla yaralanmasına ilişkin 4 zanlı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, gece saatlerinde Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta rutin kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere silahla ateş edilmesi sonucu bekçi Uğur Gölçek'in yaralandığı olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Hastanede tedavi gören Gölçek'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bekçilerimiz, 2 tim halinde toplam 8 bekçi olarak devriye attıkları esnada, sokak üzerinde bulunan şüpheli şahıslara dur ihtarında bulunmuşlar, şüpheli şahısların kaçmaya başlayarak kendilerine doğru ateş etmesi sonucu meslektaşımız yaralanmıştır. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda olayı gerçekleştiren şahısların B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) olduğu tespit edilmiş, şüpheliler olaydan kısa süre sonra Bağcılar ilçesinde yakalanmıştır."

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Gece saatlerinde Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik saldırıda bir bekçi ağır yaralanmış, saldırganlar kaçmıştı.

Yarı Uğur Gölçek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

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