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Bağcılar'da meydana gelen feci kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs karşı şeride geçerek otomobille çarptı. Kazada, 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

DHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 20:20 - Güncelleme:
Bağcılar'da meydana gelen feci kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
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Kaza, 17.30 sıralarında Mahmutbey yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sultangazi istikametinde seyir halindeki 34 GC 9197 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek 34 TF 015 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 1'i ağır toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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