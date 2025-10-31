Bağcılar'da piknik tüpü faciası: Deprem oldu zannettik

15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'taki 2 katlı binanın bodrum katında yer alan yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle piknik tüpü patladı.

Patlama nedeniyle çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangın sonucu binada hasar oluştu.

"DEPREM OLDU ZANNETTİK"

Mahalle sakinlerinden Ergüncan Malkoç, evinde uyurken bomba patlaması gibi bir ses duyarak uyandığını belirterek, "Camdan bakınca burayı gördüm. Yaralıların vücutlarında yanıklar vardı." dedi.

Yaralılara yardım etmek için daireye giren mahalle sakinlerinden Umut Kızılok da, "Sesi duyduğumuzda deprem olduğunu zannederek evden çıktık. Geldiğimizde içeriden koku geliyordu. Çığlık sesini duyunca iki kişi içeri girdi, ben de peşine girdim. Adamın üzerinden duvarı kaldırdık. Diğer odada bir nevi duvar yıkılmıştı. İtfaiye ekipleri, polisler gelince bizi çıkarıp olaya müdahale ettiler." ifadelerini kullandı.

Akif Kulu ise çok korktuklarını ve hemen doğal gazı kapattıklarını belirterek, yaralılara yardım etmeye çalıştıklarını anlattı.

