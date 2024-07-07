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Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü

Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilden silahla ateş açılması sonucu sırtından ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA7 Temmuz 2024 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 431. Sokak'a gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, araçtan silahla ateş etmeye başladı.

Bu sırada sırtına mermi isabet eden Rafet Ü. ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde, bazı iş yerleri ile otomobilin olay nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

- "OLAN ARKADAŞIMIZA OLDU"

Görgü tanığı Erhan Kaya, basın mensuplarına, araç içindeki saldırganların silahla rastgele ateş açtıklarını belirterek, "Olan arkadaşımıza oldu. Hastaneye ben götürdüm. Durumu ağırdı, yolda giderken kalbi durdu." dedi.

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