Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü

Kemalpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde, sokakta yaya olan bir kişi, tabancayla T.G'ye doğru 7 kez ateş etti. T.G, göğsü ve kafasına isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı, şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından T.G'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.



Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı T.G. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.