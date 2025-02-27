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Bağcılar'da silahlı saldırı

Bağcılar'da bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi ile çalışanı yaralandı.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 13:23 - Güncelleme:
Bağcılar'da silahlı saldırı
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Sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir restoranın önüne gelen 2 kişi, iş yerine ateş açtı. Silahlı saldırıda, kurşunların isabet ettiği restoran sahibi ve garson olarak çalışan bir kişi yaralandı.

Şüpheliler koşarak olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, restorana doğru yürüyen 2 şüpheliden birinin belinden silah çıkardığı, bir süre sonra ise ambulansın geldiği görülüyor.

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