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Bağcılar'da yangın paniği! Gecekonduda başladı iki binaya daha sıçradı

İstanbul Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki binalara sıçrayarak paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

IHA25 Kasım 2024 Pazartesi 21:32 - Güncelleme:
Bağcılar'da yangın paniği! Gecekonduda başladı iki binaya daha sıçradı
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Yangın, saat 16.30 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 214. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle gecekondunun bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

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