Bağcılar'da yangın paniği

Yangın Bağcılar, Yıldıztepe Mahallesi 512. sokakta bulunan 5 katlı bir binada saat 03.45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kompresör tamiri için kullanılan iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede önce iş yerini sardı daha sonra binanın üst katlarına sirayet etti.

Durumu gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında binanın üst katında yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangının meydana geldiği iş yerinde konaklayan Z.A (70) ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile yaralı olarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Z.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri küçük çaplı patlamaların gerçekleştiği binanın etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürüldü.

Binanın alevlere teslim olduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu görüntülerine yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.