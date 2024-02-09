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  • Bağcılar'da zabıtayı yaralayan seyyar satıcı, görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklandı
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Bağcılar'da zabıtayı yaralayan seyyar satıcı, görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklandı

Bağcılar'da zabıtayı döner bıçağıyla yaraladığı iddia edilen seyyar satıcı tutuklandı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 13:00 - Güncelleme:
Bağcılar'da zabıtayı yaralayan seyyar satıcı, görevi yaptırmamak için direnme suçundan tutuklandı
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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, Bağlar Mahallesi'nde seyyar satıcılık yapan kişiler, 6 Şubat'ta denetim yapan zabıta ekiplerince uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan bir seyyar satıcı ile zabıta arasında tartışma yaşandı. Büyüyen tartışma sonucunda seyyar satıcı döner bıçağıyla zabıta memuruna saldırırken, zabıta memuru da kendisini korumak için elindeki sopayla bu kişiye vurdu.

Olayda elinden yaralanan zabıta memuru Yasin Çırak, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.E. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklandı.

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