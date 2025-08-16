İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bağcılar'da zehir tacirlerine geçit verilmedi

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 22 kilogram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 Hint keneviri tohumu, çeşitli ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş 49 peçete, 2 hassas terazi, bir pompalı av tüfeği ile 7 kartuş, 1 tabanca şarjörü ve çeşitli ebatlarda 82 fişek ele geçirildi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
Bağcılar'da zehir tacirlerine geçit verilmedi
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen ve adli makamlarca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçedeki adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 22 kilogram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 Hint keneviri tohumu, çeşitli ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş 49 peçete, 2 hassas terazi, bir pompalı av tüfeği ile 7 kartuş, 1 tabanca şarjörü ve çeşitli ebatlarda 82 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.