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  • Bağcılar'daki kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
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Bağcılar'daki kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Bağcılar'da husumetli iki ailenin kavgasını ayırmaya çalışan 4 polis ve 1 bekçinin yaralandığı olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

AA22 Mayıs 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Bağcılar'daki kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
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Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde dün 23.00 sıralarında husumetli iki aile arasında tartışma çıktığı ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Bir eve yapılan saldırıya müdahale eden 4 polis ve 1 bekçi yaralandı. Takviye ekiplerle iki aile arasındaki kavgaya son verildi.

Evi basılan T.G. ve C.G. ile baskın yapan gruptaki M.İ, M.G. ve Y.Y. gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin daha önce "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayda yaralanan güvenlik güçlerinin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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