Bağdadi işi derinleşiyor

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen tüm dost devletlere buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla şükranla yad edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye’yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız. Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları, sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.” Erdoğan, Türkiye ve Türk tarihi ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde Türkiye’nin bu büyük başarısı olduğunu vurguladı.

YÜZYÜZE GÖRÜŞMEK BAŞKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 13 Kasım’daki ABD ziyaretine ilişkin destek açıklamalarına teşekkür eden Erdoğan ABD ziyareti konusunda ekibiyle çok geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı. Erdoan, Trump ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinden sonra da gitme kararı verdiğini anımsattı. ABD’nin PKK/YPG’ye verdiği silahları hatırlatan Erdoğan “Bunları yüzyüze görüşmek başka bir şey, telefonla bunu yapmak başka bir şey. Nitekim telefon görüşmemizde bu değerlendirmeleri yüzyüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık” dedi. ABSD’nin PKK’nın güvenli bölgeden 120 saat içinde, Rusya’nın da 150 saat içinde çekileceğini sözü verdiğini belirten Erdoğan “Ne yazık ki şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil” diye konuştu.

Erdoğan, teröristlerin hala Suriye Milli Ordusu’na saldırdığı bilgisini vererek “Suriye Milli Ordusu’ndan 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERİ ASLA KESEMEYİZ

CHP ve İYİ Parti’den gelen ABD gezisini iptal etmesi yönündeki görüşleri de değerlendiren Erdoğan “Doğru bulmuyorum. Biz bu adımı atmak durumundayız ve bu görüşmeleri asla kesemeyiz. En zor şartlarda bile bu görüşmeleri yapmak durumundayız. Şahsımla olmasa bile, burada Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum, bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndermek suretiyle, onlarla bile iplik inceliğinde dahi olsa, biz bu görüşmelerimizi yapmak durumundayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin DEAŞ ile etkin mücadele etmediğine” ilişkin ifadelerini değerlendirmesi istenen Erdoğan, “Bay Kemal’in bugüne kadar doğru söylediğine hiçbir zaman şahit olduğunuz mu? Hayatı yalanlar üzerine bina edilmiş birisi” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye giriş yasağı konulan. sınırışı edilen, tutuklu bulunan DEAŞ’lıların ramaklarını vererek şunları belirtti: “Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez. Niye? Hayatı bu tür yalanlarla dolu. Dünyada DEAŞ’la mücadeleyi Türkiye kadar güçlü bir şekilde veren bir ikinci ülke yoktur. Kılıçdaroğlu, dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye’nin vermiş olduğu bu mücadeleyi de takdir etmesini de bil. Marifet iltifata tabidir. Sen böyle bir şeyi yapmaktan acizsen sana söyleyecek zaten hiçbir lafımız da yok.”

GERİ ADIM ATMAYIZ

Rusya ile devriyelerin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da Erdoğan şu cevabı verdi: “Biz bu mutabakattan geri adım atmayız. Trump ile görüştük, bu ara Putin’le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim. Bu görüşmelerden sonra da tabii ki ABD seyahatinde de bütün aldığımız mesafeyi Trump’la da bir değerlendirme fırsatını bulacağız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. Artık biz önümüzdeki harekat tablosunu adeta ülkemizin haritası neyse o şekilde bilir hale geldik ve nerde ne var bunu bilir hale geldik. Dolayısıyla da çalışmalarımızı gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek siyasi noktada bakanlıklarımız, hepimiz tablo üzerinde sürekli çalışıyor ve buna göre de attığımız, atacağımız adımları da belirliyoruz.”