Bağdadi işi derinleşiyor
Başkan Erdoğan, Bağdadi’nin ailesinin yakalanmasının ciddi boyutlara gittiğini belirtti: En yakınındaki 13 kişi şu an elimizde. Sorguları kararlılıkla sürüyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim.
Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’nin gerçek dostlarını görme bakımından önemli bir fırsat oluşturduğuna değinen Erdoğan, şöyle konuştu: “Harekatın ilk anlarından itibaren Türkiye ile güçlü bir dayanışma sergileyen tüm dost devletlere buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ülkemizin yanında duran tüm ülkeleri hayırla şükranla yad edeceğiz. Aynı şekilde Türkiye’yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri de unutmayacağız. Ülkemiz Barış Pınarı Harekatı ile 8 yıllık kirli planları, sadece 8-9 günde paramparça etmiştir.” Erdoğan, Türkiye ve Türk tarihi ile hesaplaşmaya çalışılmasının gerisinde Türkiye’nin bu büyük başarısı olduğunu vurguladı.
YÜZYÜZE GÖRÜŞMEK BAŞKA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 13 Kasım’daki ABD ziyaretine ilişkin destek açıklamalarına teşekkür eden Erdoğan ABD ziyareti konusunda ekibiyle çok geniş kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı. Erdoan, Trump ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinden sonra da gitme kararı verdiğini anımsattı. ABD’nin PKK/YPG’ye verdiği silahları hatırlatan Erdoğan “Bunları yüzyüze görüşmek başka bir şey, telefonla bunu yapmak başka bir şey. Nitekim telefon görüşmemizde bu değerlendirmeleri yüzyüze yapmamızın çok daha isabetli olacağı fikrinde mutabık kaldık” dedi. ABSD’nin PKK’nın güvenli bölgeden 120 saat içinde, Rusya’nın da 150 saat içinde çekileceğini sözü verdiğini belirten Erdoğan “Ne yazık ki şu an itibarıyla o bölgelerden de teröristler çıkmış değil” diye konuştu.
Erdoğan, teröristlerin hala Suriye Milli Ordusu’na saldırdığı bilgisini vererek “Suriye Milli Ordusu’ndan 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü” ifadesini kullandı.
GÖRÜŞMELERİ ASLA KESEMEYİZ
CHP ve İYİ Parti’den gelen ABD gezisini iptal etmesi yönündeki görüşleri de değerlendiren Erdoğan “Doğru bulmuyorum. Biz bu adımı atmak durumundayız ve bu görüşmeleri asla kesemeyiz. En zor şartlarda bile bu görüşmeleri yapmak durumundayız. Şahsımla olmasa bile, burada Amerika dışı bazı ülkeleri konuşuyorum, bunlara da ilgili bazı birimlerimizin elemanlarını göndermek suretiyle, onlarla bile iplik inceliğinde dahi olsa, biz bu görüşmelerimizi yapmak durumundayız” dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin DEAŞ ile etkin mücadele etmediğine” ilişkin ifadelerini değerlendirmesi istenen Erdoğan, “Bay Kemal’in bugüne kadar doğru söylediğine hiçbir zaman şahit olduğunuz mu? Hayatı yalanlar üzerine bina edilmiş birisi” dedi. Erdoğan, Türkiye’ye giriş yasağı konulan. sınırışı edilen, tutuklu bulunan DEAŞ’lıların ramaklarını vererek şunları belirtti: “Bunlar mücadele değil mi? Attığımız kararlı adımlar değil mi? Ama o bunları da kabul etmez. Niye? Hayatı bu tür yalanlarla dolu. Dünyada DEAŞ’la mücadeleyi Türkiye kadar güçlü bir şekilde veren bir ikinci ülke yoktur. Kılıçdaroğlu, dürüst ol, adil ol ve şu anda Türkiye’nin vermiş olduğu bu mücadeleyi de takdir etmesini de bil. Marifet iltifata tabidir. Sen böyle bir şeyi yapmaktan acizsen sana söyleyecek zaten hiçbir lafımız da yok.”
GERİ ADIM ATMAYIZ
Rusya ile devriyelerin devam edip etmeyeceğiyle ilgili bir soruya da Erdoğan şu cevabı verdi: “Biz bu mutabakattan geri adım atmayız. Trump ile görüştük, bu ara Putin’le de tekrar bir durum değerlendirmesi için görüşeceğim. Bu görüşmelerden sonra da tabii ki ABD seyahatinde de bütün aldığımız mesafeyi Trump’la da bir değerlendirme fırsatını bulacağız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım. Artık biz önümüzdeki harekat tablosunu adeta ülkemizin haritası neyse o şekilde bilir hale geldik ve nerde ne var bunu bilir hale geldik. Dolayısıyla da çalışmalarımızı gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerek siyasi noktada bakanlıklarımız, hepimiz tablo üzerinde sürekli çalışıyor ve buna göre de attığımız, atacağımız adımları da belirliyoruz.”
DEAŞ ELEBAŞININ 13 YAKININI YAKALADIK
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Budapeşte’de bir araya geldi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, şunları söyledi:
YPG’YE YARDIM: Bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları dayanışmalar var. Bunlar biz ciddi manada üzmüştür. Çünkü uluslararası teröre karşı mücadele vereceksek, o zaman uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir.
İKİNCİ ÜLKE YOK: DEAŞ’a karşı şu anda dünyada Türkiye’den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yok. El Bab’da 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150’yi aşkın DEAŞ’lı var. İşte en son Bağdadi’nin ablasını Azez’de eşiyle beraber yakaladık. Aynı şekilde eşini yakaladık, bizde. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık. Terörün ve teröristin iyisi, ‘benimki, seninki’ anlayışı olmaz.
SÖZLER TUTULMADI: Amerika ve Rusya ile mutabakat yaptık. Ancak ne Amerika ne de Rusya teröristleri bölgeden çıkarabildi. Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi’den hiçbir farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün o da başındadır. Şimdi burada ‘benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü’ diyemeyiz.
KAPILARI AÇARIZ: Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğini yapmaya devam edeceğiz. Ancak tabii bu da bir yere kadar. Baktık ki bu iş olmuyor, daha önce de söyledim kapıları açmak zorunda kalırız. Kapıları açtığımız zaman zaten nereye gideceği malumdur ama Macaristan’a uğramadan giderler, onu da zaten onlar biliyor.
BAĞDADİ OLAYI CİDDİ BOYUTLARA GİDİYOR
Başkan Erdoğan, DEAŞ’ın öldürülen elebaşı Bağdadi’nin yakalanan aile üyelerinin nerede yargılanacakları, yasal prosedürün nasıl işleyeceğine yönelik soruya karşılık şu bilgileri paylaştı: “Şu anda gerçekten olay ciddi boyutlara doğru gidiyor. Yani Bağdadi’nin tüm yakın çevresi daha çok ülkemizi hedef aldı ve bunlar ülkemize yerleşmenin veya ülkemizde gelip bulunmanın gayreti içerisinde. En son Azez’de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Biz tabii bu yakaladıklarımızı kendi geri gönderme merkezlerimize alıyoruz. Ondan sonra Adalet Bakanlığımız bu konuda ne karar verecek bunu göreceğiz. Eşi yaklaşık bir, bir buçuk yıldır elimizdeydi. Elimizde olan eşinin de aynı şekilde bu süreçte yeri olacak.
OLAY GENİŞLEDİ
Fakat şimdi olay daha da genişledi, gelişti. Sayı, çift haneli rakama doğru gidiyor. Bu çift haneli rakama doğru giderken, bakıyorsunuz bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Bunları da şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Her şey çok daha net hale gelsin, net hale geldikten sonra da bunların açıklamasını yapacağız. Bağdadi’nin eşinin yanında DNA’sı doğrulanmış çocuğunun da olması bizim için önemli. Sorgulama işlemleri de kararlılıkla devam ediyor. Bunları derinleştirmek durumundayız ki yanlışa düşmeyelim ve Türkiye olarak bu yanlışların içerisinde kıvranmayı doğru bulmuyoruz.”
EMİNE ERDOĞAN ANAOKULU AÇTI
Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından donanım desteği verilen Kispest Gökkuşağı Anaokulu’nun açılışına katıldı. Erdoğan, sınıfları gezerek TİKA’nın yaptığı tadilat ve teknik ekipman destekleriyle ilgili bilgi aldı. Anaokulu öğrencilerinin Türkçe ve Macarca şarkılarını dinleyen Emine Erdoğan, sohbet ettiği ve çeşitli hediyeler verdiği çocukların oyunlarına katıldı. Emine Erdoğan ayrıca TİKA tarafından anaokuluna, üst ve alt solunum yollarındaki hastalıklara karşı doğal terapi yöntemiyle çözüm üretmek amacıyla kurulan “Tuz Odası” hakkında bilgi aldı.
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