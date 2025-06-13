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Bağdat Büyükelçiliğinden ''tedbirli olun'' uyarısı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'a seyahat edecek olan, Irak'ta geçici olarak bulunan veya sürekli ikamet eden vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesinde bulundu.

AA13 Haziran 2025 Cuma 17:36 - Güncelleme:
Bağdat Büyükelçiliğinden ''tedbirli olun'' uyarısı
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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin X sosyal medya hesabından "Irak'a yönelik güvenlik ve seyahat duyurusu" başlığıyla açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bölgede yaşanan gelişmeler ışığında, Irak'a seyahat edecek olan, Irak'ta geçici olarak bulunan veya sürekli ikamet eden vatandaşlarımızın tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir." İfadelerine yer verildi.

Gelişmelere dair olabilecek duyuruların, bakanlık ile Irak'taki temsilciliklerin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesinde yarar bulunduğu belirtilen açıklamada, acil durumlar için Irak'taki temsilciliklerin acil durum hattı ve bakanlığın konsolosluk çağrı merkezi numaraları paylaşıldı.

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