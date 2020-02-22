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Bağdat Caddesi'nde dehşet saçan sürücü tutuklandı

BAĞDAT Caddesi'nde kaldırıma çıkarak genç çifte çarpan otomobilin sürücüsü Muhammed Enes Altun, 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı.

DHA22 Şubat 2020 Cumartesi17:31 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 17:31

Bağdat Caddesi'nde alkollü direksiyon başına geçen Muhammed Enes Altun kaldırıma çıkarak bankta otururken çarptığı Berkehan Bulgurcu ile Cansu Safi çarptı. Kazada Safi ağır yaralandı.

Kazadan sonra kaçan sürücü Muhammed Enes Altun sabah saatlerinde babasıyla giderek polisi teslim oldu. Muhammed Enes Altun, emniyet işlemlerini ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANDIĞINI KABUL ETTİ

Altun'un savcılık sorgusunda askerden dağıtım izni içi geldiğini, olay gecesi arkadaşlarıyla buluşup eğlenmeye gittiğini ve alkol aldığını söylediği öğrenildi. Altun'un araçla seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki kişiye çarptığını kaydettiği belirtildi.

Araçtan inerek yaralının durumuna baktığını söylediği öğrenilen sürücü Altun'un daha sonra uzaklaşarak ailesiyle birlikte polis merkezine gittiğini belirtiği ifade edildi. Altun'un, aracın hızını hatırlamadığını, olaydan dolayı pişman olduğunu söylediği kaydedildi.

SAVCI TUTUKLAMAYA SEVK ETTİ

Sürücü Altun, savcılık ifadesinin ardından, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Altun'un mahkeme sorgusunda da olay gecesi arkadaşlarıyla alkol aldığını, durumunun arkadaşlarından daha iyi olduğu için onların can güvenliğini düşünerek aracı kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi.

Mahkeme, Altun'un, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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