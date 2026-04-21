Bağımlılıkla mücadele vurgusu! Bakan Bolat: Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı"na katıldığını bildirdi.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece sağlık boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Bolat, bunun, sosyal hayatı, aile yapısını ve özellikle dijital ortamların güvenli kullanımını kapsayan çok yönlü bir süreç olduğunu belirtti.

Bolat, dijital platformlar ve çevrim içi içeriklerin yaygınlaşmasıyla, özellikle çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik tedbirlerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda Bakanlıkça yapılan çalışmalara değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Dijital mecralarda tüketicilerin korunmasına, zararlı içerik ve yönlendirmelere karşı farkındalığın artırılmasına, güvenli ticaret ortamının tesis edilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kurumlarımız arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve ailelerimizin bilinçlendirilmesi, bu mücadelenin başarısı açısından hayati önemdedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlıktan korumak, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla, bağımlılıkla mücadele alanında üzerimize düşen tüm çalışmalarımızı aynı hassasiyetle sürdürmeye devam edeceğiz."