Bağımsız denetçilik sınavı ertelendi

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, daha önce 23 Haziran'da yapılacağı duyurulan bağımsız denetçilik sınavı, 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TSE GENEL KURULU

Öte yandan Resmi Gazete'de yer alan bir diğer ilana göre de Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs Perşembe günü Ankara'da yapılacak.