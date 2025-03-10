Bağımsız laboratuvar kurmak isteyene destek

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'deki yürütücülüğünü TÜBİTAK'ın yaptığı EMBO, yaşam bilimleri alanında çalışan bilim insanlarına yönelik çeşitli burs ve destek programları yürütüyor.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Moleküler Biyoloji Konferansına (EMBC) üye ve işbirlikçi ülkeler tarafından finanse edilen bu programlarla araştırmacılara hibe, dolaşım ve bilimsel ağ oluşturma desteği sağlanıyor.

EMBO Yerleşim Desteği, Türkiye'nin öncülüğünde 2006'da yaşam bilimleri alanında Türkiye, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Karadağ, Litvanya, Polonya ve Portekiz gibi gelişmekte olan bazı EMBC üyesi ülkelerde, yetenekli genç bilim insanlarının araştırma laboratuvarı kurup, grup lideri olarak bilimsel çalışmalarına devam etmeleri amacıyla başlatıldı.

Bu destekten 2007'den bugüne kadar 159 genç araştırmacı faydalanırken bunların 43'ü laboratuvarlarını Türkiye'de kurdu.

- 50 BİN AVROYA KADAR DESTEK

"EMBO Yerleşim Desteği"ne hak kazananlar araştırma faaliyetleri için 3 yıldan 5 yıla kadar yıllık 50 bin avroyla destekleniyor. Türkiye'deki araştırmacılar için ödülün 35 bin avrosu TÜBİTAK, 15 bin avrosu ise ilk 3 yıl için EMBC yıllık bütçesinden karşılanıyor. 4 ve 5'inci yıllar için fon desteği TÜBİTAK tarafından veriliyor.

Araştırmacılar, yıllık 10 bin avroluk ek hibeye başvurabiliyor ve EMBO Genç Araştırmacı Programı'nda yer alan tüm imkanlardan yararlanabiliyor.

Başvuranların son 2 yıl içinde EMBO Yerleşim Desteği'nde yer alan ülkelerde araştırma laboratuvarı kurmuş olması veya bu ülkelerdeki bir üniversite/enstitü bünyesinde tam zamanlı grup liderliği pozisyonu için görüşme halinde, doktora derecelerini başvuru tarihinden en fazla 9 yıl önce almış ve son 4 yılda başvurunun gerçekleştirileceği ülkeden farklı bir yerde en az 2 yıl geçirmiş olması gerekiyor.

Destek için başvurular 15 Nisan'a kadar doğrudan EMBO'ya başvuru sistemi üzerinden yapılabilecek. Başvuranlar, 29 Ekim'de çevrim içi mülakata alınacak.