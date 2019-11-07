''Bağımsız ve özgüveni olan gençlere ihtiyacımız var''

Vakfın, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki temsilciliğinin açılışında konuşan Erdoğan, TÜGVA’nın 11-30 yaş arasındaki gençlere, yapmak istediklerini gerçekleştirebilecekleri güvenli ortamlar hazırlamaya çalıştığını söyledi. Tavşanlı’da açılan vakıf binasına kitap okumak, ders çalışmak, oyun oynamak isteyenlerin gelebileceğini, burasının gençler için ikinci bir okul olacağını belirten Erdoğan “Buraya gelenler, bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse, bunları öğrenmiş olacak. Geleceğini kurarken, planlarken, ‘büyüyünce ben ne yapmalıyım’ derken, doğru insanlardan tavsiyeler almış olacak. Kendisine sadece Tavşanlı’yla, Kütahya’yla, Türkiye’yle mahdut olmayan hedefler koyabilecek, bütün dünyayı düşünecek” diye konuştu. Vakfın Genel Başkanı Enes Eminoğlu da 81 ilde ve 420 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını anlattı.