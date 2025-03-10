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  • Bağırsaklarında uyuşturucu madde ile yakalanmıştı... İran uyruklu zanlı tutuklandı
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Bağırsaklarında uyuşturucu madde ile yakalanmıştı... İran uyruklu zanlı tutuklandı

Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu madde tespit edilen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Bağırsaklarında uyuşturucu madde ile yakalanmıştı... İran uyruklu zanlı tutuklandı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İran uyruklu bir kişinin uyuşturucu madde kuryeliği yaptığı bilgisini aldı.

Ekipler, merkeze bağlı uygulama noktasında şüpheli S.R.N.'yi gözaltına aldı.

Üst aramasında uyuşturucu madde bulunamayan şüpheli, Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenesinde bağırsaklarında 55 kapsül halinde 317,46 gram metamfetamin olduğu tespit edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde taşımak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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