Bağışlar Hatay için toplandı… Hatay'a Bilim ve Sanat Atölyeleri kuruluyor

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da hayata geçirilecek Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri Projesi Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek. Grand Cevahir Otel'de 10 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen gecede özel bir açık arttırma düzenlendi ve Hatay'ın sembol ismi haline gelen sanatçı Haluk Levent konser verdi.

HEDEF HATAYLI ÇOCUKLAR VE KADINLAR...



Çocuklara ve kadınlara yönelik bilgi ve beceri atölyeleri olarak planlanan "Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri" şehirde herkesin kolayca ulaşabileceği bir lokasyonda, Hatay'ın merkezinde inşa edilecek. Fütüristik ve çevreci peyzajıyla dikkat çeken bir kompleks olarak hizmet verecek olan atölyelerde eğitimler Hatay Valiliğinin koordinasyonuyla, Milli Eğitim Bakanlığının alanında uzman kadrolarınca yürütülecek.

Ekolojik bilim ve sanat atölyelerine katılan çocuklar edinecekleri ekstra bilgi ve becerilerle gelecek hedeflerini çok daha yukarılara taşırken, Hataylı kadınlar ise edinecekleri teori ve pratik kazanımlarla iş ve meslek sahibi olabilecek.

PROJE BÖLGEYE KÜLTÜREL, BİLİMSEL VE SANATSAL ANLAMDA DEĞER KATACAK



Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri projesi için düzenlenen gecenin ev sahipliğini yapan Hayaller Gerçek Olsun Derneği Başkanı Gizem Cevahir programda yaptığı konuşmasında 1,5 yıl önce bir hayal kurarak çıktıkları yolda önemli adımlar attıklarını belirterek sözlerine " Çocuklarımızın hem kendileri hem de gelecek nesiller için kendi hayallerini gerçekleştirebilen bireyler olarak yetişmeleri ancak alacakları kaliteli eğitimle mümkün olabilirdi. Biz hedef olarak önümüze bunu koyduk ve işe mutfaktan giriştik. Eğitimden, okullardan yola çıktık. Bu doğrultuda ilk projemizi deprem dolayısıyla büyük yara alan Hatay için planladık. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik bilgi ve beceri atölyelerinin bulunacağı Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri projesinde kıymetli paydaşlarımız Hatay Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yol alıyoruz. Buradan Milli Eğitim Bakanlığına, Hatay Valiliğine ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerimizi de iletmek isterim. En önemli amaçlarımızın başında bölgedeki çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve onların da dünyayla entegre bir biçimde sanatsal, bilimsel ve çevreye duyarlı ortamlarda yetişmelerini sağlamak geliyor. Ve elbette hayata geçtikten sonra da projemizi içerik olarak devamlı geliştirmek ve büyütmek hedeflerimiz arasında.

Yeni dünya ile uyumlu bir şekilde inşa edilmesini arzu ettiğimiz ve dünyada da önemli bir akım halini alan "Ekolojik" kavramını içeriğinde barındıracak olan atölyelerimiz bölgenin kültürel, bilimsel ve sanatsal anlamda ihtiyacını karşılayacak. Çocuklarımızın büyüme süreçlerinde, yaşadıkları doğaya değer veren, bu bağlamda farkındalığı yüksek ve doğayı koruma bilinciyle yetişmelerine de katkı sağlayacak. Diliyorum ki Hatay Valiliği ile birlikte hayata geçireceğimiz bu değerli proje ile Hataylı çocuklarımızın ve kadınlarımızın yaşamlarına dokunarak önemli bir fark yaratacağız." şeklinde devam etti.

Dernek Başkanı Gizem Cevahir'in konuşmasının ardından proje ile ilgili kısa bilgilendirme yapan başkan yardımcıları Lerzenur Elik ve Gözde Dizdar tüm yönetim kurulu ile birlikte çok heyecanlı olduklarını ve Hatay için yapılan çalışmalara dernek olarak katkı sağlayacakları için büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

Programda konuşmaların ardından deprem sonrası dönemde Hatay'da derneğin yaptığı yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan gençlere sertifikaları verilirken, bağış gecesine katkılarından dolayı Raşit Altun, Cüneyt Yalınkılınç, Neslihan Yetişkin, Hakan Tangülü, Dinçer Alaca'ya, programın sunuculuğu üstlenen Esra Esen Atayeter ve Mehmet Aydın'a ve Karadeniz Antik ve Haluk Levent'e plaket takdim edildi.

ELLER HATAY İÇİN HAVADA...



Hatay için yola çıkan Hayaller Gerçek Olsun Derneği'nin gecesinde Karadeniz Antik desteğiyle gerçekleşen açık arttırmada eserler hem salondaki misafirlere hem de geceye çevrimiçi bağlanan misafirlere satışa sunuldu. Açık arttırmada Raşit Altun, Şahin Ergin, Birim Aksuyek, İpek Güven, Elif Nil, Neslihan Yetişkin'e ait tablolar, Galatasaraylı Icardi'nin imzalı forması, Fenerbahçe Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı iki forması ve bir adet Beşiktaş Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı forması satışa sunuldu. Açık arttırmaya sürpriz olarak katılan İsmail Küçükkaya da satışlara destek verdi. Galatasaraylı Icardi'nin imzalı formasına ilgi büyük oldu. Açık arttırmadan elde edilen gelir de derneğin projesine kaynak olarak aktarılacak.

İş, sanat, spor ve cemiyet hayatının önemli isimlerini buluşturan bağış gecesine Haluk Levent'te şarkıları ve programı ile renk kattı.