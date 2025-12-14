Yılbaşı yaklaşırken sosyal medyada dolaşıma sokulan çekiliş paylaşımları, yasadışı bahis sitelerinin en sık kullandığı tuzaklardan biri haline geldi. "250 TL yatır, çekilişe katıl", "Bilet al, büyük ödül seni bekliyor" gibi ifadelerle servis edilen bu ilanlarda binlerce liralık ödüller ve son model telefonlar öne çıkarılıyor. Linkler üzerinden bahis sitelerine yönlendirilen kullanıcıların önemli bir kısmı ise para yatırdıktan sonra siteye tekrar erişemiyor ya da vaat edilen çekilişin hiçbir zaman gerçekleşmediğini fark ediyor.

İCRAYLA TEHDIT

Çekiliş kazandığını iddia eden dolandırıcı sosyal medya hesapları, kullanıcılara "İşlem ücreti yatırılması halinde ödeme yapılacağı" ya da "Kazandıkları telefonun kargoya verileceği" yönünde mesajlar atıyor. Bu yöntemin mağdurlarından biri, Şikayetvar platformunda yaşadıklarını, şu sözlerle anlattı: "Telefon çekilişini kazandım. 'Kargo ücreti' adı altında 496 TL ödedim. Gümrük ücreti denilerek 6.644 TL daha istendi. Parayı gönderdikten sonra açıklamanın yanlış yazıldığı söylenerek tekrar gönderilmesi talep edildi. İcra ve cayma bedeliyle tehdit edildim."

YILBAŞI KAMPANYASI

Öte yandan 'kişiye özel astroloji danışmanlığı', 'enerji temizliği' ve 'evlilik tarihi' gibi spiritüel hizmetler ile sağlık ürünleri için düzenlenen çekilişlerin sayısı hızla artıyor. Sosyal medyada açık şekilde 'yılbaşı kampanyası' adı altında tefecilik yapılan paylaşımlar da görüldü. TikTok'ta paylaşılan gönderide, kendisini Tefeci Yusuf olarak tanıtan bir şahıs, yılbaşına özel kahvecilere ve kulüpçülere yüzde 4,80 faizle para vereceğini açıkladı. Daha önce yüzde 5,80 faiz uyguladığını belirten şahsın, yılbaşı döneminde çekiliş ve kampanya adı altında yürütülen yasadışı para trafiğini gözler önüne serdi.

İZİNSİZ ÇEKİLİŞ HAPSE GÖTÜREBİLİR

Avukat Aylin Esra Eren, sosyal medyada yapılan tüm çekilişlerin izne tabi olduğunu belirterek, "İzinsiz çekiliş yapanlar hakkında 100 bin TL'den 10 milyon TL'ye kadar adli para cezası ve hapis cezası söz konusudur" dedi. Çekiliş adı altında yasadışı bahis sitelerine yönlendirme yapılmasının suç olduğunu vurgulayan Eren, "Bu fiiller 7258 sayılı Kanun kapsamında 3 ila 6 yıl hapis cezası ile karşılık bulur" dedi.

Eren, "Kargo veya gümrük adıyla para talep edilmesi nitelikli dolandırıcılık kapsamındayken bilimsel dayanağı olmayan spiritüel vaatler tüketicinin aldatılması anlamına gelir" dedi. Eren, "İlaç ve sağlık ürünlerinin sosyal medyada satışı, reklamı veya çekiliş yoluyla pazarlanması açıkça yasaktır. Faizle borç para verilmesi tefecilik suçudur ve 2 ila 6 yıl hapis cezası öngörülmektedir" diye konuştu.