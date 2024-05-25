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Bağlar Belediyesi'nden yeni skandal! Sağlıkçıya zift temizlettiler

Bayrak hazımsızlığı ve işten çıkarmalarla gündeme gelen DEM/HDP'li Bağlar Belediyesi'nde yeni bir skandal yaşandı. 20 sağlık çalışanı itirazlarına rağmen selde zarar gören binayı temizlemekle görevlendirildi. İşlerini kaybetme endişesi yaşayan hemşire, acil tıp teknisyeni, fizik tedavi uzmanı ve laborantlardan oluşan sağlık personeli tüm gün zift ve balçıkla dolan binayı temizledi. Aynı bina sonra tadilata alındı.

Akşam Gazetesi25 Mayıs 2024 Cumartesi 09:01 - Güncelleme:
Bağlar Belediyesi'nden yeni skandal! Sağlıkçıya zift temizlettiler
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DEM'li Bağlar Belediyesi, 100'ü aşkın kişiyi işten çıkardı, kalanlara ise mobbing uygulamaya devam ediyor. Belediye, aralarında hemşire, diyetisyen, laborantların da olduğu 20 sağlıkçıya farelerin cirit attığı su baskını sonrası zift ve balçıkla kaplanan binayı tehditle temizletti.

31 Mart'ta DEM Parti yönetimine geçen Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin ilk icraatı personellerin işine son vermek oldu. Belediyede 2 aydan az bir sürede 100'ü aşkın çalışanın işine son verildi. İşten çıkarmaların ardı arkası kesilmezken çalışan personel de kötü muameleye maruz kaldı. Üniversite mezunu büro personeli temizlik işlerine kaydırılırken, engelli kadrosundaki çalışanlar bile sorgusuz sualsiz işten çıkarıldı. Yapılan uygulama nedeniyle CİMER'e şikayet yağdı; son gelen ihbar ise belediyede uygulanan mobbingin boyutunu gözler önüne serdi.

HEMŞİRE, DİYETİSYEN...

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan sağlık personeli geçtiğimiz günlerde toplantı yapılacağı söylenerek geçmişte kadın sığınma evi olarak kullanılan belediye birasına çağırıldı. Su baskını nedeniyle zemini balçık ve fuel oil ziftiyle dolan binaya getirilen sağlık personeline buranın temizlenmesi talimatı verildi. Sağlık çalışanları böylesine ağır bir temizliği yapmanın kendi görevleri olmadığını söyledi. Ancak iddiaya göre belediye yönetimi bu konuda ısrarcı oldu. İşlerini kaybetme korkusuyla aralarında hemşire, acil tıp teknisyeni, fizik tedavi uzmanı, diyetisyen, laborantların bulunduğu sağlık personeli tüm gün zift ve balçıkla dolan binayı temizledi.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞIYOR

Bağlar Belediyesi çalışanları uygulanan mobbingi delilleriyle CİMER'e bildirdi. Bir personelin başvurusu şöyle: "Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevliyken bizi farklı binalara gönderdiler. Kurum müdürümüz, uzman ekip gerektiren fareli yerleri bize temizletti. İlgili bakanlıklarımızın, valiliğin gerekli incelemeyi yapıp bize sahip çıkmasını istiyoruz." Temizletilen binanın belediye tarafından daha sonra tadilata sokulduğunu öğrenen sağlık çalışanları "Madem tadilat yapılacaktı bize neden temizlettiniz" diye tepki gösterdi.

  • Bağlar Belediyesi
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