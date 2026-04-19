Güncel

Bahar beklenirken kış geri döndü! Şemsiyesiz dışarıya çıkmayın

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

AA/İHA19 Nisan 2026 Pazar 13:10
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 'Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ile Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

PAZARTESİ AKŞAM SAATLERİNE KADAR ARALIKLI YAĞIŞ

Pazartesi akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

BAZI İLLER İÇİN "SARI" KODLU UYARI

İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, bugün Mersin'in iç kesimlerinde, Adana, Hatay ve Osmaniye'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ

Elazığ, Bingöl, Tunceli, Bitlis'in batısı, Şanlıurfa'nın doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörüldüğü aktarılan paylaşımda, vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

