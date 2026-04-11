İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2026 Cumartesi / 24 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
Güncel

Bahar beklerken kış geri döndü! Kar, Karadeniz ve Doğu'yu teslim aldı: Yüzlerce yol kapalı

Nisan ayı ortasında kar ve tipi şoku yaşanıyor. Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle toplam 163 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Karadeniz'de ise Trabzon, Ordu, Artvin ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürdü.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Erzurum'da etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 97 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da 12, Erzincan'da 49, Kars'ta da 5 köy yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KARADENİZ'DE 4 İLDE KAR ETKİLİ OLDU

Trabzon, Ordu, Artvin ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürdü.

Trabzon'un Tonya ilçesinin yüksek kesimlerine gece kar düştü.

İlçeye bağlı Kadıralak Yaylası yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Güzel kar manzarasının ortaya çıktığı yayla, dronla görüntülendi.

ORDU

Ordu'da kar etkili oldu.

Mesudiye, Kabadüz, Akkuş ve Gölköy ilçelerinde dün başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, yağış sonrası beyaza büründü.

ARTVİN

Artvin'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

Şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 1500 rakımın üzerindeki yerleşim yerleri karla kaplandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Ardanuç ve Şavşat'ta ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde de yağış sonrası pistlerde kayak için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

BAYBURT

Bayburt'ta kar etkisini sürdürüyor.

Kentte gece başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Şehrin yüksek kesimleri karla kaplanırken, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.

Sarp ve yalçın kayalıklar üzerindeki tarihi Bayburt Kalesi'nde de karın ardından seyrine doyumsuz güzel görüntüler oluştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.