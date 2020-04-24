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Bahar geldi, oluşan manzaralar göz kamaştırdı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde baharın gelişiyle çiçek açan kiraz ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

AA24 Nisan 2020 Cuma 13:53 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:53
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Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, kiraz üretiminde önemli yere sahip Sultandağı ilçesindeki kiraz bahçeleri, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek tarafından havadan ve karadan görüntülendi.

Yılda 40 bin ton kirazın üretildiği 22 bin hektarlık alanda bulunan bahçelerde çiçek açan kiraz ağaçları büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline gelen kiraz bahçelerinin yanı sıra bölgedeki arıcılık faaliyetleri de hız kazandı.

Sultandağı'nda yetişen kirazların yüzde 60'ı ihraç ediliyor. Sultandağı kirazı, İngiliz Kraliyet ailesinin sofrası başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ulaşıyor.

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