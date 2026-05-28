Yurt genelinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

EDİRNE'DE SAĞANAK VE DOLU HAYATI FELÇ ETTİ: İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Edirne'de etkili olan sağanak yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok iş yeri, apartman girişi ve bodrum katını su bastı. Kentte altyapı ve belediye hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirten vatandaşlar tepki gösterdi.

1. Murat Mahallesi Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda dükkan ve iş yeri sular altında kaldı. Yağışın ardından cadde üzerinde büyük su birikintileri oluşurken, esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı noktalarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yoğun yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

TIKANAN RÖGAR SUYU BODRUM KATLARA DOLDU

Abdurrahman Mahallesi Bahariye Çıkmaz Sokak'ta ise tıkanan rögar nedeniyle geri tepen pis su, bir inşaatın temeline ve çevrede bulunan binaların bodrum katlarına dolmaya başladı. Mahalle sakinleri kötü koku ve taşkın nedeniyle tepki gösterirken, altyapının özellikle yoğun yağışlarda yetersiz kaldığını ifade etti.

İSTİNAT DUVARI DEVRİLDİ

100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Parkı yanında yer alan istinat duvarı da yağış sonrası toprağın suya doymasıyla birlikte büyük bir gürültüyle devrildi. Yağmurun şiddetiyle oluşan su baskısı ve biriken sular, olayın boyutunu gözler önüne sererken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Şans eseri olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

DOLU ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI

Kentte etkili olan dolu yağışı da maddi hasara yol açtı. Abdurrahman Mahallesi Şehit İstiklal Vardar Caddesi'nde park halinde bulunan bir aracın camları, dolunun etkisiyle patladı. Vatandaşlar, kısa sürede etkisini artıran dolu nedeniyle araçlarını korumaya çalışırken, bazı bölgelerde dolu tanelerinin yoğun şekilde yağdığı görüldü.

"ALTYAPI YETERSİZ" TEPKİSİ

Yaşanan su baskınları ve hasarların ardından vatandaşlar, belediye hizmetleri ile altyapının yetersiz kaldığını savundu. Özellikle her yoğun yağış sonrası benzer görüntülerin ortaya çıktığını belirten mahalle sakinleri, rögar taşmaları, yetersiz drenaj sistemi ve su tahliye eksikliklerine tepki gösterdi.

Kent genelinde ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları sürerken, vatandaşlar kalıcı çözüm için altyapı çalışmalarının hızlandırılmasını istedi.

SAMSUN KAVAK'TA SAĞANAK YAĞIŞ: YOLLAR DERE GİBİ AKTI

Samsun'un Kavak ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu, yollar göle döndü.

Şeyhresul Mahallesi Kopuzlu Sokak'ta şiddetli yağış sonrası bir evi su basarken, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı. Sağanak nedeniyle taş duvarlar yıkıldı, yollar yarıldı, bahçeler su altında kaldı.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, su baskını yaşanan alanlarda çalışma başlattı. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla evlerde ve bahçelerde biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Mahalle halkı, ilk kez bu kadar büyük bir afet yaşandığını belirterek yaşanan zararın ciddi boyutta olduğunu ifade etti. Yağış nedeniyle bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, bölgede maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

KASTAMONU'DA KUVVETLİ SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle tarım arazileri sular altında kalırken, cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji'nin "sarı" kodlu yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu'da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Devrekani ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tarım arazileri su altında kaldı. Devrekani ilçesine bağlı Habeşli köyü Tuzcular, Yağbey ve Duacı mahallelerine ulaşımın sağlandığı yolda etkili olan sağanak sebebiyle trafik aksarken, Kurtşeyh, Mütevelli ve Sazkaya mahallelerinde de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Debisi yükselen Devrekani Çayı'nın taşması sebebiyle tarım arazileri ise sular altında kaldı.

İNEGÖL'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU, YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış bazı mahallelerde yolları göle çevirdi.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında aniden etkisini gösteren sağanak yağış, mahalle sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Yeniceköy Mahallesi'nde etkili olduğu görülen yoğun yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Uzaktan hortumu andıran görüntüler mahalle sakinlerinde şaşkınlığa neden oldu. Yağış sırasında çakan şimşekler de amatör kameralara yansıdı.

Mahallede kısa süre etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar tedirgin anlar yaşarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan İnegöl'ün kırsal Akıncılar mahallesinde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

KIRKLARELİ'NDE SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Kırklareli'nde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte kuvvetli yağış, nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Dokuzhöyük köyünde ise etkili olan dolu nedeniyle ekili tarım alanları zarar gördü.

Köy muhtarı Hidayet Kutluca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle özellikle meyve bahçeleri ile ayçiçeği ve buğday ekili alanların zarar gördüğünü söyledi.

Zararın büyük olduğunu ifade eden Kutluca, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli dolu nedeniyle tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapılacağını belirtti.

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU : YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, ULAŞIM AKSADI

Tekirdağ'da etkili olan kısa süreli sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, duraklara ve iş yerlerine sığınarak korunmaya çalıştı.

Kent merkezinde kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde rögarların taşması sonucu yollarda su seviyesi yükseldi.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi ile çevre mahalleleri birbirine bağlayan yol ise adeta göle döndü. Yolun sular altında kalması nedeniyle ulaşım bir süre dururken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bölgeden geçmeye çalışan sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Oğuzlu Mahallesi'nde ise sağanağın ardından kar tanesi büyüklüğünde dolu yağışı etkili oldu. Kısa süre devam eden dolu yağışı nedeniyle tarım arazileri ve araçlarda muhtemel zarar oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Yağış sonrası belediye ve ilgili kurum ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda çalışma başlatırken, yollarda biriken suların tahliyesi için yoğun mesai harcadı. Yetkililer, vatandaşları ani yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KONYA'NIN HÜYÜK İLÇESİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Konya'nın Hüyük ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğleden itibaren başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürdü.

Özellikle Mutlu, Burunsuz ve İmrenler mahallelerinde aniden başlayan yağış doluya döndü.

Dolu, coğrafi işaretli Hüyük çileği üretim alanlarında ve meyve ağaçlarında zarara yol açtı.

ÇORUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı, bazı ahırları su bastı.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kula köyünden akan Delice Çayı'nın debisi yükseldi, bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı.

Köyde, çeltik tarlaları su altında kaldı, bazı ahırları su bastı.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince köyde su tahliyesi çalışması gerçekleştirildi.

Köy sakini İsmet Altuntaş, taşkının kısa sürede etkili olduğunu belirterek, suyun ahırlara kadar ulaştığını ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

MANİSA'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLDU

Manisa'nın Demirci ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde etkili olan yağışlar bazı bölgelerde sele dönüşürken, kırsal mahallelerde ise dolu yağışı etkili oldu.

Edinilen bilgilere göre, Demirci'de öğle saatlerinin ardından başlayan şiddetli sağanak yağış, kırsal mahallelerde yolları adeta göle çevirdi. İlçeye bağlı Ahmetler, İcikler ve Gümele mahallelerinde taşkınlar meydana geldi. Ahmetler Mahallesi'nde yükselen sel suları nedeniyle park halindeki bir otomobil akıntıya kapılarak metrelerce sürüklendi.

İlçeye bağlı Gümele Mahallesi'nde ise yoğun yağış nedeniyle Oluk Deresi taştı. Derenin taşması sonucu çevredeki bağ ve bahçeler sular altında kalırken, kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

Ayvaalan, Durhasan ve Karaisalar mahallelerinde ise şiddetli dolu yağışı hüküm sürdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle evlerin çatıları, sokaklar ve tarım arazileri kısa sürede beyaza büründü.

İZMİT'TE SAĞANAK VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent genelinde kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle ilçedeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Rögarların taşması sonucu bazı yollar adeta göle dönerken, sürücüler trafikte hızlarını düşürerek kontrollü ilerledi.

Yağışın en çok etkilediği noktalardan biri de İzmit kent merkezi oldu. Kafe ve işletmelerin yoğun olarak bulunduğu sokaklarda aniden oluşan su birikintileri, hem esnafa hem de yayalara zor anlar yaşattı.

Yağışa sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise otobüs duraklarına, kafelere ve çevredeki iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağışın ardından suların tahliye edilmesiyle kentte durum normale döndü.

MERSİN'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Mersin'de bayramın ikinci gününde yüksek kesimlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinden Avgadı Yaylasını içine alan Aydınlar ve Sarıkaya mahalleleri ile Hacıalanı Yaylası çevresinde öğleden sonra rüzgarla birlikte sağanak yağmur etkili oldu. Bir süre sonra ise yağış yerini doluya bıraktı.

Etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, bölgede sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

ANKARA'DA SAĞANAK SONRASI SEL MEYDANA GELDİ

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı ilçelerindeki derelerde su taşkınları meydana geldi. Köylerdeki yollar ise sular altında kaldı.

Öğleden sonra kırsal ilçelerde etkisi olan sağanak nedeniyle Çubuk ve Polatlı'nın bazı mahallelerinde sel meydana geldi. Biriken sular ise derelerde taşkına neden oldu. Yağış bölgedeki günlük yaşamın olumsuz etkilenmesine neden oldu.

AFYONKARAHİSAR'DA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde ve çevre köylerde aniden başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan ve misket büyüklüğüne ulaşan dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara ve saçak altlarına sığınırken, sürücüler görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araç sahipleri, araçlarını doludan korumak için battaniye ve halılarla önlem almaya çalıştı.

Dolu yağışının özellikle ilçedeki ekili tarım arazilerinde ve meyve bahçelerinde zarara yol açtığı öğrenildi.