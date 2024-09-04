Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakim karşısında

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu bir kısım tutuklu sanıklar ve tutuksuz sanık Gülnihal Çiçek katıldı.

Duruşmada ayrıca bazı müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitleriyle başlayan duruşma sırasında Gülnihal Çiçek ağlayarak kardeşine seslendi ve "Sadece soruları dinle. Herkes seninle. Her şey çok güzel olacak. Hep yanında olacağız. Sana çok dua ettim. Gökyüzü beyazdır sen de beyazsın. Hep sana enerji gönderdik." dedi.

Sanık Uğur Akgün savunmasında, sanık Onur Apaydın'ı bu işin yöneticisi olarak duyduğunu iddia ederek Onur'u sanıklar Gülnihal ve Alisya Bahar Candan'a para verirken görmediğini ancak duyduğunu ileri sürdü.

Duruşmada ayrıca tutuklu sanıklar Ömer Çapan, Gökhan Arslan, Alper Berkay Yılmaz ve Berk Eroğlu dinlendi.

Mahkeme heyeti diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı cuma gününe erteledi.

- İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 38 müşteki, 1 müşteki sanık, Gülnihal Çiçek ve Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun şebekenin elebaşları olduğu, dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından gelir elde etmek üzere teşekkül eden organize suç örgütünün üyesi olan şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümünün sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak tabir edilen dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları belirtiliyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan'ın ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin rol oynadığı, sanık Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği aktarılıyor.

İddianamede, Alisya Bahar Candan hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek'in ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan farklı sürelerle hapis cezası öngörülüyor.