Bahar ve Nihal Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında

Televizyondaki bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye olmuştu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamenin hazırlanmasının ardından bugün Küçükçekmece Adliyesi'nde ilk dava görülecek. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan avukatı ile birlikte adliyeye geldi. Tutuklu yargılanan Bahar Candan'ın ise jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildiği öğrenildi.