İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5425
  • EURO
    52,1002
  • ALTIN
    6896.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Bahar yerini yine kışa bırakıyor! Nisan'da kar kapıda, sıcaklıklar 10 derece düşecek
Bahar yerini yine kışa bırakıyor! Nisan'da kar kapıda, sıcaklıklar 10 derece düşecek

Bahar havası kuzeybatı kesimlerden başlayarak yerini kışa bırakıyor. Soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar bıçak gibi kesilecek. İstanbul'da cuma günü sıcaklık 10 derece düşecek, Ankara'da ise kar bekleniyor. Bazı noktalarda ise şiddetli yağmur uyarısı var. uzmanlar zirai don ve çığ riskine karşı kritik uyarılarda bulundu.

ÖZKAN DEMİRER8 Nisan 2026 Çarşamba 09:59
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son verilere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Bugünden itibaren başlayacak sıcaklık düşüşüyle birlikte, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Haftalık rapora göre, bugün Marmara ve Ege üzerinden giriş yapacak olan serin hava ve kuzeyli rüzgarlar, sıcaklıkları hızla düşürecek. İstanbul'da sıcaklıkların 10-16 derece bandına gerilemesi beklenirken, İç Anadolu'da Ankara'da termometreler 7-10 dereceyi gösterecek. Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise kuvvetli yağışlar etkili olacak.

NİSAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Yarın ve cuma günü soğuk havanın etkisi tüm yurtta iyice hissedilecek. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Cuma günü İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların gece -6 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

HAFTA SONU VE YENİ HAFTA

Soğuk ve yağışlı sistem Cumartesi ve Pazar günleri de etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar günü Batı bölgelerden başlayarak yağışların azalması bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi ve 14 Nisan Salı gününden itibaren ise yağışların yurdu terk edeceği, sıcaklıkların tekrar yükseliş trendine gireceği ve güneşli günlerin geri döneceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli rüzgar ve zirai don riskine karşı çiftçilerin ve ulaşımda aksamalar yaşayabilecek vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

  • uyarı
  • kar uyarısı

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.