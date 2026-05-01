İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2026 Cuma / 15 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1899
  • EURO
    53,0972
  • ALTIN
    6637.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baharı beklerken lapa lapa kar yağdı! Valilikten uyarı geldi
Güncel

Baharı beklerken lapa lapa kar yağdı! Valilikten uyarı geldi

Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayısta kar etkisini gösterdi. Öte yandan, Bolu Valiliğinden yapılan duyuruda, bugün itibarıyla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 13:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Düzce'de il genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda kar etkili oldu.

Sıcaklığın 1 dereceye kadar düştüğü bölge, beyaz örtüyle kaplandı.

- BOLU

Bolu'da da sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar yağışı, Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya ve çevresinde etkili oldu.

Öte yandan, Bolu Valiliğinden yapılan duyuruda, bugün itibarıyla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.

Duyuruda, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı duyarlı olması istendi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.