Güncel

Baharın ortasında kar ve fırtına kapıda: Bakanlıktan 15 ilde sarı alarm

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda 15 il için 'sarı' kodlu uyarı yayınladı. Doğu Anadolu'da kar ve fırtına, Doğu Karadeniz'de ise yer yer çok kuvvetli sağanak beklendiği belirtilen açıklamada; su baskını, çığ riski ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

AA24 Nisan 2026 Cuma 13:02 - Güncelleme:
Baharın ortasında kar ve fırtına kapıda: Bakanlıktan 15 ilde sarı alarm
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği, yağışların, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Bingöl'de ise yağmur ve sağanak, öğle saatlerinde de yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Doğu Anadolu'da Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Doğu Karadeniz'de ise Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiği aktarılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riski, ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

