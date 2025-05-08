Edirne'de toprağa verilen Bahar Aksu'nun ailesi, katil zanlısı Rüstem Elibol'un Bahar'ı uzun süredir taciz ettiğini söyledi. Teyzesi, "Bahar'ın babasının parasının peşindeydi" dedi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde zorla araca bindirilmek istendiği sırada eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla öldürülen Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de defnedildi.

Bahar Aksu'nun 2019 yılında evlendiği Elibol'dan 2022'de boşandığı ortaya çıkmıştı. Elibol'un "tehdit", "kasten yaralama" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.

Bahar Aksu'nun cenazesi, Edirne'de Eski Cami'ye getirildi. Burada Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, babası İbrahim Aksu, kardeşi Berin Nur Altınbaş ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Anne Gülçin Küçüktorun, "Kızım en güzel yerde. Cennetine kavuştu. Kızımı kaçıramadı. Gülen yüzüm baharımdı" dedi.

Yücel Altınbaş, Bahar Aksu'nun üvey babası olduğunu ancak onu öz evladı gibi kabul edip sevdiğini belirterek, "Katil Rüstem Elibol'un, Çanakkale'de çek senet işleri ile uğraştığını biliyorum.

Fotoğrafta: İngiliz asıllı babası da cenazeye katıldı

Tekin bir insan değildi. Evlenmelerine karşı çıktık. Tek başına hiçbir şey yapacak insan değil. Yanındakilere güveniyor. En büyük cezayı alması için ailecek olayın takipçisi olacağız" dedi.

Bahar'ın teyzesi Nesrin Arı ise, "O psikopat sürekli peşindeydi. Boşandı ama kurtulamadı. Bahar'ın öz babası İngiliz, onun parasının peşindeydi. Daha önce de saldırmış Bahar'a ama bize söylemedi. Katil en ağır cezayı alsın" dedi.

Bahar Aksu'nun (34) kız kardeşi Berin Nur Altınbaş ise, "Ablam nikâhıma gelirken bile korkudan 'Rüstem hâlâ içeride mi?' diye arkadaşlarına sordu.

Cezaevinde olduğundan emin olunca nikâhıma gelebildi. Hayalleri vardı. Ne gerekiyorsa yapılsın. İçeriden hiç çıkmasın. Başka kadınlara da bunu yapmasın" dedi.

CİNAYETE İLİŞKİN 4 ZANLI ADLİYEDE

Cinayetin ardından kaçarken yakalanan eski eş R.E. (37) ile arkadaşı S.S'nin (35) yanı sıra aynı araçta bulunan S.Y. (33) ve A.B (44), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.