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Bahçe duvarı yıkıldı, altında kalan 69 yaşındaki kadın öldü

Samsun'da bahçe duvarının yıkılması sonucu altında kalarak yaralanan kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA17 Aralık 2020 Perşembe 17:19 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 17:19
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Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Kaya ile eşi Emine Kaya (69) oturduğu evin bahçesinde temizlik yaparken bahçe duvarının yıkılması sonucu duvarın altında kalarak yaralandılar. Yaralı karı-koca Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Emine Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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